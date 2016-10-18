Журналист: следующий в очереди

Убитый Моторола – это не первая «жертва», и следующим в очереди может оказаться его ближайший друг Гиви, он же Михаил Толстых. Как сообщает replyua.net, об этом Мирослав Гай пишет в блоге на Обозревателе.
По словам военного журналиста, оба этих товарища – Моторола и Гиви – пиарные персонажи, и у них под контролем были небольшие подразделения, однако последние месяцы эти «ополченцы» вообще не воевали и командовали боевиками по «телефону». «Моторола и Гиви рекламировали «Новороссию», и в их задачи входил только показ того, как могут быть успешны люди, воевавшие со стороны России с Украиной. Мифические персонажи уже давно не нужны, особенно, после того, как весь мир назвал РФ военным преступником, а Гиви и Моторола являются не только ненужными персонажами, но и опасными свидетелями», подчеркивает Гай.
Кроме того, считает журналист, эти боевики дискредитируют Россию, показывают, что там только наркоманы и другие отбросы, и после Моторолы в очереди может оказаться любой из боевиков, однако первым делом к «трагическому» концу нужно приготовиться Гиви.
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