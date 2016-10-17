Тарас Черновол: Новую «зраду» для украинцев придумал боевик Захарченко

Суть новой «зрады»: «Порошенко отказывается выполнять Минские договоренности, фактически срывает их исполнение». Правда, на этот раз о предательстве уже завопил «наш хороший парень», это по версии Надежды Савченко, лидер марионеточной «ДНР» Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский политический эксперт Тарас Черновол, передает replyua.net.
«Если по существу, то я уже давно пытался объяснить: не ищите «зраду» там, где ее нет. Не собирался никогда Порошенко проводить «выборы на оккупированных территориях». Он со скрипом соглашался, что они пройдут на территориях, которые будут деокупованы, но еще не полностью возвращены в наше конституционное поле. Пишу не какие домыслы, а то о чем знаю, потому что тоже причастен к некоторым процессам, а не только «бла-бла-бла». Он с самого начала не имел никакого намерения идти на политические уступки и постепенно создавал предохранители, чтобы к этому нас никто не смог заставить. Кто сомневается, откройте на сайте ВРУ текст изменений в Закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО (принят весной 2015 года). Прозреете – там такие жесткие предохранители, что вообще надежда сепаратистов и путиноидов на проведение выборов по их правилам разваливалась», – написал Черновол в Facebook.
По его словам, застраховавшись законодательным запретом на проведение любых несправедливых выборов, фактически, вообще каких угодно выборов на оккупированных территориях на много лет вперед, он мог спокойно играть дипломатическую игру с шаткими и ненадежными нашими партнерами. «Вы что, хотели, чтобы он открыто сказал, что не собирается там проводить избирательный процесс и не поддастся на требования Путина, когда на них уже подвергались Меркель и Олланд? Это был бы прямой путь, чтобы они «героически» разбежались из-за стола переговоров, заявив, что обе стороны одинаково деструктивны, сняли бы с Московии санкции, и тихонько наблюдали, как у нас на Востоке снова гибнут тысячи наших защитников», – отметил эксперт.
Он высказал убеждение, что это все настолько понятно, что и объяснять не нужно. А если и разъяснять некоторым «особо одаренным» то только не из уст официальных представителей власти. Но вся эта политическая шпана с российскими источниками финансирования умышленно добивалась, чтобы объяснение дал сам Порошенко, а иначе – это все заговор! «Мне как-то безразлично, эти истоки исходят от Путлера и его Газпрома, которые в Украине передает Батькивщина Тимошенко, или от российского «нейтрального» олигарха Григоришина, то есть от «еврооптимистов» или со спецфонда ФСБ. Это все равно была попытка добиться желаемого для России результата: либо всунуть нам ОРДЛО на их условиях федерализации, или дискредитировать украинскую власть, как у себя дома, так и в Европе, чем развязать Путину руки», – сообщил Черновол.
А, что сейчас изменилось и почему можно уже открыто делать заявления и не прятаться за дипломатическим словоблудием? Многое изменилось. И не только у нас, а в первую очередь в Сирии. Там фашистская Московия перешла точку невозврата в создании гуманитарной катастрофы и преступлений против человечности. Еще изменения наконец созрели в головах журналистов ведущих европейских изданий. А когда они впервые публично сравнили Путина с Гитлером, разбомбленный Алеппо с Герникой, а российскую авиацию с люфтваффе, то вдруг стали прозревать и европейские политики. Там реальностью является не то, что происходит на самом деле (Волноваха, Мариуполь, Авдеевка ...), а то, что пишут в их прессе. И, когда Путлер стал для нее Гитлером, то начинается «зона табу», потому что дружить с «Гитлером», защищать его, лоббировать интересы «Гитлера» - это уже самоубийство. А еще у нас самих уже есть возможность противостоять агрессору, развитая армия, поставляются вооружения и тому подобное. Поэтому все, что делается, совершенно верно и логично и эффективно. А простые, крикливые решение любят только провокаторы или дураки. И наши оппозиционеры относятся к первой группе, а кто ко второй группе, разбирайтесь сами, резюмировал Тарас Черновол.
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