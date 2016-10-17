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Эксперт: мучительное самоубийство завершилось

Эксперт: мучительное самоубийство завершилось
Эпопея с мучительным и долгим самоубийством Моторолы наконец завершилась, и это вполне закономерно. Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Павел Юрковский, известный бизнес-тренер. По его словам, теперь уже не важно и то, чьими руками был убит Павлов, и можно говорить, что это нормально, но смысла в таких заявлениях нет.

«Террористы должны погибнуть, или их должен наказывать суд. Однако у убитого Моторолы очень много общего с Надеждой Савченко. Для меня очевидно то, что два персонажа – Савченко и Моторола – подготавливались на одной медийной кухне. Они относятся к категории «из грязи в князи», но вкуса украинской кухни здесь нет. Вкуса нет, но между Савченко и Моторолой много общего», отмечает Юрковский. По его мнению, и Павлов, и Савченко, почили в бозе, и теперь можно поговорить и о технологиях.

«Персонажи попали во все СМИ из ниоткуда – жили простой жизнью и вдруг стали знаменитостями. Вокруг этих людей очень много легенд, они получают поддержку от СМИ агрессора. Оба были хорошими, пока не раскрыли своих ртов. С Моторолой все ясно, но в истории Савченко многое напрягает», пишет эксперт. Такие новости нужно просто пропускать, а говорить желательно о своих героях, уверен Юрковский.

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