Павло Казарін: Поставлено жирну крапу в міфу про російських добровольців на Донбасі

Відомий український журналіст Павло Казарін вважає, що вбивство Арсена «Моторолли» Павлова в Донецьку – це не просто логічне продовження внутрішньовидових перестрілок серед бойовиків. Це ще і кінець міфу про російських добровольців на Донбасі. Про це у своєму блозі для «Крим. Реалії» пише Павло Казарін, передає replyua.net.
«Реальність завжди програє опису реальності. І яка різниця, яким насправді був Арсен Павлов – мийник машин з республіки Комі? Ми цього не знаємо і не дізнаємося – сам бойовик про свою біографію говорив в мізерній кількості, а російські ЗМІ більше цікавилися його справжнім, ніж минулим. Було відомо лише те, що ріс без батьків, виховувала бабуся, служив в морпіхоті, мив машини, а потім, надивившись телевізора, поїхав «захищати Донбас від навиків. Можливо, що його біографія була таким же фейком, як і вся історія «невизнаних республік» - ну так і тут все логічно, причепитися ні до чого, та й нема чого. Але сама формула його біографії була універсальна і проста. Глибинка, бабуся, безбатченко, Чечня і внутрішні вороги, Донбас і вороги зовнішні. Автомат Калашникова, як соціальний ліфт: вже в Донецьку Арсен Павлов отримує дружину, квартиру, популярність і біографію. На його кітелі з'являються полковницькі погони і нагороди. Персональна санкція ЄС, що забороняє видачу шенгенської візи, виглядає як смішна нісенітниця», – розповідає журналіст.
«Моторола» і «Гіві» - два головних медійних персонажа російсько-української війни, які уособлюють «народні низи». Всі інші польові командири були рангом вище і біографією товстіші. А ці двоє були уособленням того, як потрібно робити, щоб з Іванушки-дурні стати Іванами-царевичами. Квиток до Ростова, межа, автомат і окоп. «У боротьбі здобудеш ти право своє». «Хто був ніким, той стане всім».
На думку казаріна, цей тандем був тим більше примітний, що Михайло «Гіві» Толстих в ньому за задумом уособлював «українських повстанців». Уродженець Іловайська, який служив в українській армії, з початком війни пішов на фронт захищати Донбас від хунти – рольова модель для самих уродженців окупованого регіону. А Арсен «Моторола» Павлов уже був персональним втілювачем долі «російських добровольців», які приїхали допомагати «братньому сходу». Непорушна дружба народів, антифашистська коаліція, інтербригади.
«І зараз вже навіть не важливо, хто вбив Арсена Павлова. Були це хлопці з українських спецслужб, чи бомбу заклали люди Захарченка, або в Кремлі вирішили, що мертвий Моторола корисніше, ніж живий – це вже не має значення. Вбивство «Моторолли» - це деконструкція всього того міфу, який створювався протягом останніх двох років. Який свідчив, що завзятість антифашистська здатна винести тебе з грязі в князі, щедро одягти в славу, наділити дружиною і грошима. І що правильна модель поведінки – це повірити телевізору, встати з дивана і добратися до Донецька. Хто знає, скільки ще безіменних Моторол поїхало вбивати українців, надивившись по телевізору на свого медіапрототипа?», – задається питанням Казарін.
На його переконання, тепер не буде нічого. Ні пам'ятників, ні пам'яті. Залишиться сторінка в російській вікіпедії з фотографією маленького мийника машин у великому шоломі. Правда ніхто не може гарантувати, що підпис під цим фото не змінять в той момент, коли історія знову зробить зигзаг. Але іншим не дісталося і цього. Зрештою, що ми пам'ятаємо про Пономарьова і Здрилюка, Пургіна і Маковича, Березина та Безлера? Єдине, що нам потрібно про них знати – так це те, що завдяки їм на світ з'явилася нова Україна без небезпечних ілюзій, резюмував Павло Казарін.
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