Блогер обратился к студии «Квартал 95»: извинитесь, шуты продажные

Как передает replyua.net, украинский блогер Мирослав Олешко жестко раскритиковал видео студии «Квартал 95», в котором комики высмеяли нардепа, козака Михаила Гаврилюк.
«Михаил Гаврилюк ходит на работу, не буксует законы, не устраивает мордобои, не играет на камеру ради пиара, его машины не подрывают и он не кричит про зраду! Я видел много раз его на Майдане. Там с ним здоровался, общался. От него светился патриотизм и любовь к Украине. Над ним насмехались только ватники и русские ублюдки. Он ездил в АТО, за свои деньги покупал для поездок на передовую авто и привозил пацанам все самое необходимое. Люди уважают Гаврилюка на его округе, благодарны ему за то, что он решил не один ряд вопросов. Нет, этот человек не святой, но он заслуживает уважения, особенно на фоне псевдопопулистов, которым дали звание сотника Майдана или Героя Украины», – написал Мирослав Олешко.
Он предложил сравнить на какой машине ездит Зеленский и Кошевой, а на чем ездит Гаврилюк. В каких домах с бассейнами живут Зеленский и Кошевой, а в какой квартире живет Гаврилюк. «На каких курортах отдыхают эти шуты. Какой бизнес они имеют, кроме студии «Квартал 95». Платят ли они все налоги в украинскую казну? Не получают ли они деньги в черную от каналов украинских олигархов? Давайте? НАБУ, у вас появилась работа! Нет ребята, это – заказуха. Заказали Гаврилюка. Как можно мочить Гаврилюка? Мочить можно только ватными шутками, которые придумали уже в России еще три года назад. Это не пародия на Гаврилюка – это пародия на Украину. Это заказуха, от которой хочется плюнуть в морды Зеленского и Кошевого», – отметил блогер.
На День защитника Украины по плюсах транслировалась так называемая «параллельная реальность» - ведущие истерическими голосами рассказывали, что вокруг все воруют, все убивают, все дают и берут взятки. Таким образом зрителям, которые это все смотрели, навязывали иллюзию того, что у них не остается другого выхода, как самому воровать, убивать, давать и брать взятки. Больше всего шокировал эпизод из какой-то там «мультисерии» где был изображен сам Зеленский. Оказалось что этот недомерок путинско-медведевского «калибра» в сюжете изображал Порошенко. А этот «Порошенко» почему во всех этих мультяхах говорит исключительно на русском языке. А вот «Зеленский» в этом эпизоде говорит «українською». Вот такая вот «параллельная реальность».
«Скоро кстати, выходит продолжение сериала «Слуга Народа». Это дерьмо, которое Зеленский пытается выдать за киноискусство, будет снова оскорблять честь украинцев. И кстати, на сьемки этого дерьма Зеленский требовал деньги у государства. Сериал, в котором все герои говорят на русском языке, в том числе Президент. Ничего удивительного в этом нет. Сериал Зеленского «Сваты» снимали в Украине, но по сюжету герои якобы находились в России. Едут герои по городу, видишь украинские номера на машинах, а рассчитываются в сериале рублями. Или едут герои по Бориспольской трассе, а в камеру говорят, что то Подмосковье. Если ты такой патриот Зеленский, зачем снимали в Украине, а выдавали все за Россию? Чтобы денег больше срубить?», – задается вопросом Олешко.
«Извинитесь перед Гаврилюком и украинским народом, украинскими солдатами, которым помогает этот народный депутат. Извинитесь перед зрителями за эту ватную муть, извинитесь перед украинскими копами. Извинитесь или ваши концерты будут проходить в стиле Ани Лорак», – резюмировал блогер.
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