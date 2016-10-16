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Олешко: Шустер – це маніпулятор, який заробляє мільйони, обманюючи українських глядачів

Олешко: Шустер – це маніпулятор, який заробляє мільйони, обманюючи українських глядачів
Як передає replyua.net, відомий український блогер Мирослав Олешко у своєму блозі розповів, чому відоме шоу Шустер Live стало справжньою майданчиком для управління та маніпулювання думкою українських виборців.

«Савік Шустер висвітлював військові події, як журналіст і фотокореспондент в Афганістані, Лівані, Палестині, Ізраїлі, Нікарагуа, Чаді в виданнях Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. І працював він на афганських моджахедів. Російський історик В'ячеслав Ніконов в ефірі телеканалу «Росія-1» 2 липня 2014 року повідомив, що під час афганської війни 1979-1989 років Шустер, будучи кадровим агентом ЦРУ США, займався антирадянською агітацією в Афганістані. У 2012 році Савік Шустер в ефірі своєї програми «Шустер Live» відзначав, що в 1984 році він займався виготовленням, доставкою в Афганістан і поширенням в Кабулі підробленого випуску газети «Красная звезда», що містить в собі антирадянську і антивоєнну агітацію. Тобто ви розумієте все? Він фактично вбивав морально наших солдатів, українців», – зазначив Мирослав Олешко.

За його словами, блогер Джон Сміт підняв теж важливу тему його біографії. Два роки тому інтерв'ю з ним на Громадському. Це був розпал Майдану, тоді Громадське ще набирало обертів, і він приповз туди, підібгавши хвіст, випрошувати для себе містечко. Але чувака розкрутили на діалог і він за 2 години вивалив весь компромат на себе. Савік прямим текстом зізнався, що будував свої ефіри за вказівкою з Адміністрації Президента Януковича. Він за наказом Партії Регіонів запрошував Ляшка на ефіри, щоб той махав своїми вилами і грав роль опозиціонера, а справжніх опозиціонерів – в інформаційний вакуум.

«І не треба розповідати про «чесного журналіста» і «тиск». Свої мотиви в тому інтерв'ю він теж пояснив. Гроші. На докір, що це підло, так і сказав: всі ми заробляємо гроші. Ну, а народ? А, що народ? Це не його народ, він – громадянин світу. Савік Шустер – пособник режиму Януковича. Дуже смішно зараз чути, як він заявляє «Навіть при Януковичі нас так не забороняли! Режим Порошенко озвірів!» Варто нагадати, що Шустер отримував ефіри саме на каналі Льовочкіна, Фірташа і Ахметова, а значить, отримував зарплату з їхньої кишені. Шоу Шустера – це маніпуляція свідомістю, гра в демократію, гра в свободу слова, але свободою слова там ніколи не пахло», – зазначив блогер.

На Шустер Live звозиться незрозуміле стадо, яке за гроші зображує глядачів і натискає на сенсорну кнопочку. На екрані відображається відсоток підтримки тих, хто виступає цими глядачами. Шоу Шустера працює за такою ж технологією, як і програми кремлівських пропагандистів Соловйова, Петра Толстого. Береться на ефір лялька для биття з однією думкою (Тетерук, Ричкова, Геращенко, Винник) і група віп гостей з іншою думкою, які зграєю нападають на першу групу (Тимошенко, Ляшківці, люди Медведчука, риги, Добродомов, Карпа). Групі віп гостей дають необмежений ефір і Юлія Тимошенко одна серед них, і високу відсотковість «підтримки» на моніторчик 90-99%. Лялька для биття не отримує більше 40%, в основному спускають до 20%.

Для прикладу Олешко говорить про ефір волонтера, депутата Тетяни Ричкової. Будь-яка «зрада» оплачується високими цифрами. На будь-яку правду, неприємну редактори шоу виставляють мінімальні відсотки «підтримки залу», тим самим маніпулюють думкою телеглядачів біля екранів ящиків.

Повний хрест поставили на Шустері після того, як він став на захист журналістів, які співпрацювали з «ДНР-ЛНР». Навесні сайт Миротворець опублікував списки журналістів, які отримували акредитацію у терористів. На Шустер Live був запрошений Антон Геращенко і солдат доброволець Ярослав Бондаренко, які виступили «хлопчиками для биття». Шустер не намагався почути їхню думку. Він проштовхував лише свою точку зору, а Геращенко закривав рот і навіть вульгарно хамив, коли Геращенко висловив в обличчя правду про те, як Шустер зливав наших солдатів його більше ніж півроку жодного разу не запрошували на ефір. Так же само не запрошують на ефіри Ярослава Бондаренко. Тобто, якщо ти скажеш на Шустер Live те, що не потрібно говорити – ти потрапляєш в чорний список.

«Так само пізніше стало відомо, що журналісти, яких захищав Шустер і його гоп компанія, знімали для Кремля те, що було потрібно, знімали і узгоджували свої сюжети з терористами «ДНР» і потім пускали в ефір на українських телеканалах. Савік Шустер – це наш Дмитро Кисельов і Соловйов в українському інформаційному просторі. Його шоу розраховані на піар і просування проросійських сил, які хочуть повернути владу в свої руки. Не дозволяйте собою маніпулювати! Будьте пильним. Думайте», – резюмував Мирослав Олешко.

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