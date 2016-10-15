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Павло Правий: У Путіна намалювалися дві величезні проблеми

Павло Правий: У Путіна намалювалися дві величезні проблеми
По-перше, за три тижні до виборів президента США Хілларі Клінтон серйозно випереджає Трампа. По-друге, впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляє, що канцлера Німеччини Ангелу Меркель не переконав у телефонній розмові Путін і вона має має намір вимагати від Європейського союзу посилення санкцій проти Росії. Про це на своїй сорінці в Facebook пише блогер Павло Правий, передає replyua.net.

«Щодо виборів в США, звичайно, риску має підвести останній тур дебатів 19 жовтня, проте, здається, тут все зрозуміло. Хитромудрі англійські букмекери приймають ставки на перемогу Трампа як 1:9, тобто ставити на Дональда – це те саме, що грати в «російську рулетку», коли в тебе у барабані 6 бойових набоїв проти 1 порожнього гнізда. Здається, оточенню ВВХ все ж треба запасатися табакерками та шарфиками...», – написав Павло Правий.

Що ж до інформації, яку поширила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, то на Заході накопичилося невдоволення росіянами – констатує видання. Невдоволення це виростає з розвалин лікарень в Алеппо і з постійних порушень режиму тиші на Донбасі. Ці наміри цілком співпадають з намірами щодо посилень санкцій з боку США. І навіть президент Франції Олланд, якого оточення ВВХ чомусь вважає «слабкою ланкою» попередив Кремль чітко і недвозначно: якщо Росія втне ще щось на Донбасі по типу минулорічного наступу на Дебальцеве, Україна миттєво отримає летальну зброю і членство в НАТО, зазначив блогер.

За його словами, схоже, Путін догрався у велику геополітику, загнавши себе у такий глухий кут, звідки, за великим рахунком в нього одна дорога – на гарматному лафеті.

Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
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