Павло Правий: У Путіна намалювалися дві величезні проблеми

По-перше, за три тижні до виборів президента США Хілларі Клінтон серйозно випереджає Трампа. По-друге, впливова німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомляє, що канцлера Німеччини Ангелу Меркель не переконав у телефонній розмові Путін і вона має має намір вимагати від Європейського союзу посилення санкцій проти Росії. Про це на своїй сорінці в Facebook пише блогер Павло Правий, передає replyua.net.
«Щодо виборів в США, звичайно, риску має підвести останній тур дебатів 19 жовтня, проте, здається, тут все зрозуміло. Хитромудрі англійські букмекери приймають ставки на перемогу Трампа як 1:9, тобто ставити на Дональда – це те саме, що грати в «російську рулетку», коли в тебе у барабані 6 бойових набоїв проти 1 порожнього гнізда. Здається, оточенню ВВХ все ж треба запасатися табакерками та шарфиками...», – написав Павло Правий.
Що ж до інформації, яку поширила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, то на Заході накопичилося невдоволення росіянами – констатує видання. Невдоволення це виростає з розвалин лікарень в Алеппо і з постійних порушень режиму тиші на Донбасі. Ці наміри цілком співпадають з намірами щодо посилень санкцій з боку США. І навіть президент Франції Олланд, якого оточення ВВХ чомусь вважає «слабкою ланкою» попередив Кремль чітко і недвозначно: якщо Росія втне ще щось на Донбасі по типу минулорічного наступу на Дебальцеве, Україна миттєво отримає летальну зброю і членство в НАТО, зазначив блогер.
За його словами, схоже, Путін догрався у велику геополітику, загнавши себе у такий глухий кут, звідки, за великим рахунком в нього одна дорога – на гарматному лафеті.
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