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Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України

Мирослав Олешко: Путін пропонував Порошенку 80 млрд доларів за здачу України
Український відомий блогер нагадує, півтора роки тому Володимир Путін пропонував Президенту України Петру Порошенко 80 млрд доларів за проведення в Україні референдуму за відмову від Криму, передає replyua.net, з посиланням на Олешко у Facebook.

«Віктор Янукович продав Україну за 15 млрд доларів. Юлія Тимошенко продала інтереси України за газовий контракт з шаленими відкатами. В цей же час сотні «лідерів думок» кричать про «зраду». Канал регіонала Мураєва NewsOne проводить фейк опитування глядачів: «При якому Президентові свободи слова менше?», після чого видає брехливі результати: 4% - за Януковича, 96% - при Порошенко», – зазначив блогер.

Не далеко від Мураєва відійшли й Шустер та інші продажні тушки, які кричать про заборону свободи слова в своїх ток-шоу. А про цю новину, що Порошенко не здав інтереси України за шалені гроші написало півроку назад всього кілька невеликих ЗМІ.

«Скільки лідерів думок Facebook, які волають про «зраду» і про те, що порохоботи продали б Україну за 80 млрд доларів? Та навіть за 1 млрд доларів... Так що, коли чуєте ниття про Липецьку фабрику від агентів Медведчука, згадуйте про 80 млрд доларів, які не взяла наша влада», – резюмував блогер.

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