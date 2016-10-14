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Бочкала: кому-то пора прозреть!

Бочкала: кому-то пора прозреть!
На оккупированных территориях Донбасса начались задержки выплат пенсий старикам, и «власти» постепенно теряют своих сторонников. Об этом в блоге на Обозревателе пишет Роман Бочкала, сообщает replyua.net.

По словам журналиста, раньше задержки были, но не носили массовый характер, а теперь «Ощадбанк» выдает пенсию частями, и в кассы выстраиваются огромные очереди, кроме того, дают без десятипроцентной надбавки, обещая заплатить через месяц. «Недоверие к оккупантам подпитывается и другими проблемами банановых республик. Оккупанты успокаивают – Россия не даст помереть с голоду и даже показывают примеры с Южной Осетией, Абхазией и Приднестровьем, доказывая, что люди там не померли с голоду. Однако тут имеется один большой нюанс», пишет Бочкала.

По его словам, эти территории действительно получают деньги из бюджета России, однако российские налогоплательщики понятия не имеют о финансировании «ДЛНР», и это создает дополнительные трудности Кремлю в поддержке вассалов. Бочкала вспоминает знаменитые слова Медведева о том, что денег нет, и, судя по всему, в ближайшие годы они не появятся, и пора уже всем там прозреть.

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