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Российский журналист: чем Украина отличается от РФ

Российский журналист: чем Украина отличается от РФ
В Украине происходит движение – его трудно нащупать, но оно есть, и этим движением не может похвастаться Россия. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Екатерина Макаревич, известный российский блогер и журналист, которая сейчас живет в Киеве.

По ее словам, движение наблюдается в смыслах, и это даже шире и важнее, чем реформы и политика, и оно нужнее, что новые законопроекты. «Это движение является частью одного парохода, который называется «Будущее». Завтрашний день всегда формируется в дне сегодняшнем, и он именно формируется, а не застывает или копируется из прошлого», отмечает журналист. По мнению Макаревич, в Украине новые смыслы зарождаются в одежде, музыке, разговорах, культуре, соцсетях. Каждый украинец, считает журналист, ловит для себя новые смыслы буквально во всем – на Майдане, во время прочтения книг, во время просмотра фильма, и каждая такая крошечная частичка составляет смыслы для большой среды.

«Когда зарождается будущее, оно должно отличаться от настоящего. Если смыслы прекращают существовать, прекращается надежда и останавливается развитие будущего. Для чего я это пишу? Украинцы, вы слишком самокритичны к себе, и это хорошо, но в меру. Не опускайте руки!», отмечает Макаревич.

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