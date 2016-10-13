Береза: для тех, кто думал, что Европа слила Украину

В блоге на Обозревателе нардеп Борислав Береза опубликовал пост, где подробно написал об итогах дня в ПАСЕ. По информации replyua.net, Береза сообщает о том, что изменено на официальном уровне отношение к ситуации на Донбассе, и теперь такое слово, как «конфликт», поменялось на «российскую агрессию в Украине».
Кроме того, отмечает нардеп, в ПАСЕ осудили запрет деятельности Меджлиса и незаконные выборы в аннексированном Крыму, а также посчитали невозможным проведение выборов на оккупированных территориях, несмотря на то, что они прописаны в Минских соглашениях. «И самое главное! Санкции против РФ продолжатся, и всем без разницы, какими будут экономические потери. Санкции отменят только после восстановления территориальной целостности нашей страны», пишет Береза.
Он напоминает всем тем, кто кричал о том, что Европа якобы сливает Украину, - европейцы про Украину не забыли и дали внятный ответ всем сомневающимся. Нужно сказать отдельное «спасибо», отмечает нардеп, украинской делегации, которая провела слаженную работу, чтобы добиться таких высоких результатов.
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