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Карл Волох: Никто Донбасс на русских условиях в качестве троянского коня не примет

Карл Волох: Никто Донбасс на русских условиях в качестве троянского коня не примет
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист на своей странице в Facebook подчеркивает «забетонированную» позицию украинской власти о том, что независимо от непостоянности европейских союзников, в том числе и французского президента Олланда никто не будет проводить выборы для сепаратистов под дулами российских танков.

«Выясняется, что мы в очередной раз поспешили разогнать «зраду», имеется в виду выступление Олланда, пользуясь исключительно информацией из российских изданий и приписанными французскому президенту словами. Я тоже отметился – перепостил вчера очень жёсткую реакцию Авакова и, как будто, попал впросак. Но знаете, это, как раз, тот редкий случай, когда и в случае явной ошибки мне совершенно не хочется сносить пост или давать «опровержение». Ибо главным тут является не позиция француза, а позиция украинской власти, выраженная одним из наиболее влиятельных украинских политиков. И состоит она в том, что, в какие бы дипломатические экивоки процесс не облекался, никто Донбасс на русских условиях (в качестве троянского коня) не примет. И если это кому-то было неясно два года назад, то уж к сегодняшнему дню любой разумный человек мог бы это понять», – прокомментировал Карл Волох в Facebook.

Он высказал убеждение, что позиции власти в этом вопросе усилились, риторика стала жесткой как никогда раньше и любая паника по случаю возможного капитулянтства совершенно неоправданна.

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