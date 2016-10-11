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Тарас Березовець: Скасування візиту Путіна до Франції стало свідченням безпорадності російської дипломатії

Тарас Березовець: Скасування візиту Путіна до Франції стало свідченням безпорадності російської дипломатії
Як передає replyua.net, відомий український політолог вважає, що російські дипломати виявилися просто безпорадними після низки гучних поразок. Це і голландська доповідь по рейсу MH17, і звинувачення Джона Керрі на адресу Росії в скоєнні військових злочинів в Сирії, і недавнє розширення американських санкцій проти російських компаній за будівництво Керченського моста.

«Найбільш болючим ударом, поза всяким сумнівом, стала відміна візиту російського президента до Франції після заяви Олланда про неготовність його прийняти. Саме французький півень клюнув Володимира Путіна в найвразливіше місце. І що важливо, тут не обійшлося без України. Адже саме після недавньої консультації експертів-юристів чотирьох країн, учасниць Мінського процесу, уповноважених главами держав, Путіну стало очевидно, що його умови не будуть прийняті», – зазначив Тарас Березовець.

За його словами, на зустрічі українська сторона жорстко виступила проти російського плану примирення, в тому числі й проти того, що стосується ідеї Путіна «спочатку вибори, потім контроль над кордоном». Саме після цього гучного провалу, Ангела Меркель ініціювала зустріч лідерів чотирьох країн Мінського процесу 19 жовтня в Берліні.

«Париж з руки України Путін вже програв. Подивимося, чим обернеться для нього візит в країну його кдбшної молодості. Останню примиренську заяву Олланда не варто драматизувати в силу особливостей європейської, і французької зокрема, дипломатії. Крок вперед і два назад. А потім повторимо для закріплення. Слова залишаються словами, і тільки справи мають значення. Скасування візиту в Париж це факт, слова ж це ілюзія», – зазначив Березовець.

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