Павло Казарін: Кремль змінює формулу «є погані США, Україна і хороша Європа», нова формула – «поганий весь світ»

До недавнього часу Кремль запевняв власних громадян, що західний світ неоднорідний. Що в Європі є сили, які зацікавлені в нормалізації відносин з Москвою. Що причина того, чому ця нормалізація не відбувається, лежить в позиції США, які мріють про те, щоб вбити клин між Росією і Заходом. Про це на своїй сторінці facebook пише журналіст Павло Казарін, передає replyua.net.
За словами Казаріна, тепер виходить, що і Європа, і США, і Схід виступають заодно. І що всі ці країни хочуть звинуватити Москву в тому, чого вона «не робила». Що «хунта» відтепер не тільки в Києві, а й в Амстердамі, Куала-Лумпурі і навіть в Веллінгтоні. До того ж цьому осередку світової змови Росія змушена протистояти самотужки.
«З точки зору російської логіки, відповідь на результати розслідування по збитому «Боїнгу» може бути тільки одна: рити окопи, вкопувати танки в землю по саму вежу і йти на війну. Тому що, якщо світ погоджується з Україною, то, значить, весь світ вирішив протиставити себе Росії. І тому на зміну старій формулі «є погані США і Україна і хороша Європа» приходить інша - «світ згуртувався проти нас, а тому потрібно згуртуватися проти нього», – зазначив Павло Казарін.
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