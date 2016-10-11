Эксперт: осенью в Украине выросли зарплаты

В летний период активность на рынке труда была снижена, однако в сентябре рост активности был зафиксирован, как среди работодателей, так и среди соискателей.
По информации replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Екатерина Мащенко, руководитель аналитического центра HeadHunter. По ее словам, еще во втором квартале текущего года на одно место претендовали четыре специалиста, сейчас число соискателей не превышает трех. Что касается уровня зарплат, то в сентябре этого года они выросли на 20-25 процентов по сравнению с сентябрем 2015 года. Самую высокую заработную плату работодатели в Украине предлагают ИТ-тишникам и менеджерам высшего звена – порядка 18-20 тысяч гривен. Мащенко отмечает, что самая низкая зарплата сейчас у людей с отсутствием специальности и у студентов, которые, в основном, только подрабатывают.
Те, кто не имеет за плечами опыта работы, могут устроиться на четыре или пять тысяч гривен, если повезет, но все зависит только от отрасли деятельности. В сентябре средняя зарплата по регионам составила примерно 5-6 тысяч, в Киеве средняя заработная плата приблизилась к 9 тысяч гривен, отметила эксперт.
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