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Зисельс: у поляков, украинцев и литовцев развился комплекс жертвы

Зисельс: у поляков, украинцев и литовцев развился комплекс жертвы
Как сообщает «Новое время», один из лидеров украинской еврейской общины Иосиф Зисельс заявил, что у польской, украинской и литовкой наций выработался «комплекс жертвы» - об этом передает replyua.net.

По мнению общественного деятеля, эти три народа слишком долго находились в составе государств-империй, поэтому у них за несколько веков успел выработаться «комплекс жертвы». Суть его в том, что все эти нации очень болезненно относятся к критике и все еще пытаются доказать свое право на существование, хотя в цивилизованном мире его уже никто не оспаривает. Дело в том, что именно этот комплекс используется страной-агрессором для манипуляций общественным сознанием украинцев. Кроме того, эта черта поляков, украинцев и литовцев мешает им развиваться как нациям. Зисельц подчеркивает: «Народ жертва все время жалуется, что его не уважают и не замечают проблем других народов. Он считает, что ему все должны».

Однако, по мнению Зисельса, у этого комплекса есть и позитивные моменты. В частности, по его мнению, «комплекс жертвы» воспитывает национальную идентичность. Зисельс утверждает, что десять лет назад признание Голодомора способствовало развитию национальной идентичности украинцев.

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