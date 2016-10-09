Павло Правий: Звідки пішла хвиля ненависті до «російських артистів», які не підтримали анексію Криму?

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Відомий український блогер проаналізував останні хвилі ненависті стосовно «російських артистів». Корольова, Орбакайте, тепер Куравльов. Залишається чекати на інтерв’ю у «Комсомольській правді» Макаревича, який оголосить Путіна святим, цитує Павла Правого replyua.net.«Тільки не кидайте в мене капцями, гаразд? Таке враження, що звідкись спеціально розганяється хвиля проти тих, хто підтримував Україну у 2014 році. Цікаво, що всі три особи значаться у списку іноземців, які підтримали Україну у страшному 2014 році», – зазначив Павло Правий у Facebook.«Стосовно Корольової. Не подобається мені її попса. І сама вона не подобається, але мушу зазначити, що вона давно живе в Мямі, не маючи до путінізму жодного стосунку, а її мама – в Києві. І ще. Виявляється, розповіді про те, що Корольова начебто виступала з концертом у Криму – неправда. Вона знімалася там у фільмі «Домик на Юге», причому ще до анексії Криму. Про Куравльова не скажу однозначно. Знаю, що 2014 року він точно не був на боці Путіна. Може, «зламали», але чомусь здається, що 80-річний дідусь взагалі не в курсі, що комусь давав інтерв’ю», – написав блогер.Найголовніше, наголошує блогер, насторожує, що хвиля про те, як Леонід В’ячеславович хвалить Путіна пішла акурат на день народження актора. Так би мовити, привітали. «Хоча, можу бути і не правий. Буду радий посиланню на інформацію про концерти Корольова у Криму», – резюмував Павло Правий.