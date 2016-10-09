Павло Правий: Третьої світової не буде з вірогідністю 98%

Українців лякають Третьою світовою війною. Хвиля, безперечно, запускається з Кремля. На жаль, багато хто «ведеться» і допомагає розганяти її, вважає український блогер. Він детально пояснив, чому можливість війни не слід навіть розглядати, передає replyua.net.
«Третьої світової не буде з вірогідністю 98%. Два відсотки залишаю на випадковість і на те, що безумство Путіна заразне. Адже лише у фільмах ракети ідуть на зліт від натискання кнопки однією людиною. Ланцюжок прийняття рішень довгий, і той, хто його приймає хоче жити і хоче, щоб жили його діти, які зараз у Європі, США тощо. Ну і вілли в Ніцці. Тому скоріше ВВХ отримає табакеркою по кумполу, якщо на щось таке наважиться», – вважає Павло Правий.
За його словами, навіть, якщо спрацюють оті 2%, то все одно Третьої світової не буде – буде другий Ірак – війна світової коаліції проти однієї країни. З відповідними для неї наслідками. «Навіть, якщо, не дай Бог, Третя світова розпочнеться, то 98% вона буде не ядерною. Немає критичної маси безумців. Навіть під час Другої світової сам Гітлер так і не наважився на використання хімічної зброї. Так і здох в себе у бункері, не торкнувшись запасів іприту, зарину та інших чудових речовин», – зазначив Павло Правий.
Справді сильні й хоробрі не погрожують. Вони діють. Людина, яка комплексує через власний зріст, молодиться, накачуючи себе ботоксом і стволовими клітинами (тобто бажає жити довго) не наважиться на гарантоване самогубство. Не для того воно пліш свою зачісує, резюмував блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter