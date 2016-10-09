Береза: попрощаться уже не удастся

Накануне вечером в Грузии закрылись все избирательные участки, и стало понятно, что партия Михаила Саакашвили проиграла на выборах. Все, кто уже собирался и хотел прощаться с грузином, могут об этом забыть. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Борислав Береза.
По словам нардепа, по данным экзит-полов, партия «Грузинская мечта» обходит партию Саакашвили «Единое национальное движение» примерно на семь процентов. Береза отмечает, что мы рано прощались с главой Одесской области, и первые данные о результатах выборов в Грузии свидетельствуют о том, что господин Саакашвили останется в Украине, и его опять будут воспринимать, как фигуру, которая не только попытается, но и сможет повлиять на политику в нашей стране. Этой осенью, пишет Береза, качели качнутся очень сильно.
Напомним, что ранее Саакашвили грозился поехать в Грузию на выборы, однако потом его что-то остановило. Возможно, несколько уголовных дел и страх оказаться за решеткой. Вчера на своей странице в Фейсбуке грузин написал о том, что продолжит сражаться на поле битвы (имеется в виду Украина) и не оставит украинцев в беде, а также «поможет им, поскольку он должен находиться в стране, гражданином которой является».
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