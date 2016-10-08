Журналіст: Юля програла патріотів

Український журналіст та блогер Дмитро Вовнянко вважає, що лідерці ВО «Батьківшина» Юлії Тимошенко стає дедалі більш небезпечно зустрічатися з патріотами – учасниками АТО, волонтерами, тими хто опікується пораненими. Існує небезпека, що смердючими шкарпетками закидають. В кращому разі, цитує Вовнянка replyua.net.
«Юлія Тимошенко кинулася захищати телеканал «Інтер», чиї журналісти без проблем здобувають акредитацію у бандитів ДНР. Юлія Тимошенко нахабно не голосує за невизнання російських виборів в окупованому Криму. Юлія Тимошенко обіцяє влаштувати третій Майдан – на радість ригу-вигнанцю Миколі Азарову. Депутати-юлькани роблять головою облради прифронтової Херсонської області екс-регіонала і екс-помічника рига-депутата, чиї дописи зараз в топі на ресурсах терористів ДНР. Інший депутат-юлькан, у відповідь на наданні слідством докази що малайзійський «Боїнг» був збитий саме російським «Буком», заявляє, що Україна мусить вибачитися за те що «Боїнг» летів над теренами захопленими терористами (наче над Афганістаном вони не літають)… Ще один депутат-юлькан доводить, що ми мусимо посміхатися ватагам терористів ДНР та ЛНР і вчитися їх пробачати», – пише на своїй сторінці в Facebook Дмитро Вовнянко.
Останній перл за його словами це різка промова лідерки «Батьківщини»: «В Україні закінчиться війна і геноцид тоді, кали ми з вами, дорогі мої українці, подолаємо злочинний, кланаво-алігархічний режим, який розв'язав грамадянське протистояння та братовбивчу бійню, і продовжує перекладати відповідальність за розвал нашої держави на Росію».
Блогер наголошує на шокуючих думках Тимошенко, виявляється це не Росія напала на нашу землю, а українська влада розвалила державу і розв’язала «братовбивчу війну з братнім народом». Знайдіть три відрізнення від того, що пишуть на своїх ресурсах терористи ДНР та ЛНР.
«Але навіщо все це? З якою метою? Очевидно ж, для патріотичної спільноти на полі якої Юлія Тимошенко грала у всіх своїх політичних втіленнях – від лазаренківської «Громади» до поточного її стану – подібні заяви і дії – найкраща контр-реклама з усіх можливих. Навіщо? Висновок очевидний. Схоже на те, що у гарнооздобленому зовні і вельми небідно обставленому зсередини будинку на вулиці Турівській, обміркувавши ситуацію так і не так, дійшли висновку, грати на патріотичному полі – безперспективно. На тому полі Тимошенко опиниться навіть не другою, а якби не третьою – за дядьком Петром та ВО «Свободою», - пише журналіст.
От і вирішили політтехнологи пані Тимошенко грати на електоральному полі тих, хто: коливається; раніше голосував за ригів, але нині розчарований через вчинки ригів на Донбасі, або сумнівається через слабкість ригів; згоден на припинення війни навіть за умов неймовірного національного приниження; голосує стабільно за тих, хто більше ковбаси обіцяє.
«А тепер скажіть, хіба Юлія Тимошенко робить не саме це? Не цей електорат розраховує зі шкіри лізучи?», – задається питанням Вовнянко.
Також журналіст наголошує, що не набагато краще від самої Тимошенко і її оточення, згадати хоча б нардепа Ігоря Луценка, якому товариші по фракції вже відверто говорять, що захищати нациствуючих німфеток для нардепа фракції «Батьківщина» - не комільфо. Невдовзі почнуть не говорити, а по одному місці бити. Дізнаємося ми раптом багато цікавого про діяльність Ігоря Луценка на чолі організації «Збережи старий Київ» - при чому злив буде не з Банкової і не з СБУ… Перевіримо? Може й помиляюся… Але наразі все говорить про те, що кружіння Ігоря Луценка біля тих судів – сильно поперек генеральній лінії парті «Батьківщина», резюмував блогер.
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