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Павло Правий: Путін чекав до пізнього вечора, а Порошенко так і не привітав президента РФ з днем народження

Павло Правий: Путін чекав до пізнього вечора, а Порошенко так і не привітав президента РФ з днем народження
Президент України Петро Порошенко не привітав Володимира Путіна з днем народження. Негідник шоколадний. Володимир Володмирович он скільки добра і Україні, і особисто Порошенко зробив. Гляньте як «шоколадний» за два роки посивів, а сивина, як відомо, прикрашає мужчину. А тут така зрада з його боку. Про це на своїй сторінці в соцмережі facebook пише український блогер, передає replyua.net.

«Цікаві «розклади» дав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Виявляється шо, цитую: «В первую очередь, конечно, были телефонные звонки коллег по СНГ, интеграционным процессам», - написав Павло Правий.

За словами блогера, для тих, хто, може, не розуміє кучерявих слів дипломато-прес-секретарів: Вована Пітерського на погремуху ВВХ не привітав жоден світовий лідер. А тих керівників держав, звідки прийшли привітання, і згадувати якось незручно. Не пишатимешся ж привітаннями із Зімбабве, КНДР та Монголії. Навіть не так – Зімбабве і КНДР Путіна проігнорували,так само, як і Сирія. Привітали Абхазхія та Донецька народна республіка. «Тому доводиться кивати на Назарбаєва, Мирзієва та Алієва, мовляв, цитую: «Это абсолютный наш приоритет — страны пространства СНГ, тем болем, когда речь идет о тех странах, которые участвуют в ЕврАзЭС», зауважив Павло Правий.

В той же час, нагадує блогер, Барака Обаму, наприлад, поспішають привітати один перед одним світові лідери, перші телеграми приходять коли у Вашингтоні настає 00.01 години дня народження американського лідера. Навіть якщо (давайте пофантазуємо) президентом США стане Дональд Трамп нічого не поміняється, бо авторитет держави, резюмував Павло Правий.

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