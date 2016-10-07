Евгений Магда: Украина – это ключ для Путина, которым он хочет развалить Европейский Союз

Уже своим существованием независимая Украина мешает Кремлю установить полный контроль на постсоветском пространстве. В такой ситуации Украине, которая стала жертвой гибридной войны со стороны соседа-оккупанта, несмотря на поддержку союзников, стоит все больше опираться на собственные силы, скорее реформироваться. Именно это позволит выстоять в противостоянии с врагом. Такое мнение высказал политолог, директор Центра общественных отношений Евгений Магда, передает replyua.net.
По мнению Евгения Магды, именно уничтожение «Боинга» изменило восприятие Западом событий на Донбассе. До этой трагедии Россия (и не без успеха) кормила мир байками о том, что на украинском востоке воюют трактористы, шахтеры, которые захватили в украинской армии военную технику. Но, когда на высоте 10 тысяч метров был сбит малазийский лайнер, что для локальных конфликтов является беспрецедентным случаем, мир по-другому увидел эту войну.
«Представители международной следственной группы избегают формулировки о вине России. Их тактика заключается в другом: собрать как можно больше доказательств, а уже потом говорить о суде. Как и преступление, он будет беспрецедентным. Смерть такого большого количества людей, подавляющее большинство которых – граждане ЕС, не позволит европейским политикам спустить это дело на тормозах. Выстрел из «Бука» для европолитиков – тест на политическую ответственность. Вопрос о гибели 298 авиапассажиров каждый раз будут задавать премьеру Нидерландов, немецкому канцлеру. Будут ставить его и российскому президенту. В ближайшее время Путин существенно уменьшит количество зарубежных визитов – чтобы не отвечать на этот вопрос», – считает политолог.
Каждый воторой житель Европы задается вопросом, а чего на самом деле боится Путин? Российский президент не боится реакции Запада. По одной причине – он знает, что там решения принимают консенсусом, что можно на слабое звено нажать и таким образом заблокировать негативные для себя решения. Путин может бояться резкого ухудшения экономической ситуации внутри своей страны. Однако не стоит себя тешить иллюзиями по поводу этого. В России достаточно золотовалютных резервов, чтобы некоторое время держаться на плаву. Они уменьшаются, но не настолько быстро, как того хотелось нам. Мы, как страна, которая стала жертвой гибридной агрессии России, не можем полагаться исключительно на то, что Россия развалится и станет банкротом. Нам надо меняться самим. Если ты от кого-то зависишь, то принадлежишь не только себе.
«Вести диалог с российским обществом или его властью нам чрезвычайно сложно. Недавно обнародованы социологические данные о том, что Путиным довольны более 80% россиян. Путин с начала 2000-х годов предложил россиянам обменял их политические права и свободу на определенное экономическое благосостояние. Общество «медийно управляемое». У нас переключают телеканалы с выпуском новостей и получают различную информацию, а там одна сплошная линия пропаганды. Видим своеобразное частно-государственное партнерство в информационной сфере. О том же «Буке» объективно сообщили лишь несколько оппозиционных изданий, которые являются маловлиятельными. Остальные эту информацию подали в выгодном для Кремля контексте. Независимые медиа в России напоминают тмин в «Дрогобычской» колбасе. ГОСТ предусматривает его наличие, но он в колбасе может быть, а может и не быть. Даже, если есть, то только оттеняет вкусовые качества. Так и с российским информпространством», – прокомментировал Евгений Магда.
Он уверен, что ожидать массовых антипутинских выступлений в России не реально. Тем более в условиях, когда происходит «затягивание гаек», когда создана «Русская гвардия», которой законодательство предоставило право открывать огонь по участникам массовых мероприятий, «которые создают угрозу общественному порядку».
Новая Государственная дума для Путина абсолютно ручная. Подконтрольная ему «Единая Россия» имеет конституционное большинство, не нужно других союзников. В российском парламенте нет ни одного оппозиционного депутата!
«Чем руководствуется Путин, делая свои геополитические шаги? Была же якобы нормальная страна Россия, которая развивалась, экономически росла, получала огромные доходы от нефти. Ее президента уважали в мире. И вдруг все перевернулось... Стоит отметить, что в этом перевороте Украина сыграла ключевую роль. Во-первых, своим существованием Украина мешает Кремлю установить полный контроль на постсоветском пространстве. Во-вторых, российские аналитики спрогнозировали, что рост цены на нефть будет не постоянным. На момент, когда сложилась угроза очередного падения этой цены, Россия спланировала «небольшую победоносную войну». Это своеобразный метод сплочения российского общества», – отметил Магда.
По его мнению, в значительной степени, своей нереформированностью Украина подставилась под российский удар. Если бы с начала 90-х мы осуществляли необходимые преобразования, то были бы «менее удобным» объектом для нападения. «Небольшая победоносная война» в воображении Кремля должна бы привести к ситуации, максимально подобной биполярному миру. Путин не раз говорил, что сожалеет о распаде СССР, называл это геополитической катастрофой. Он хочет «черно-белого мира», стремится быть на равных с Соединенными Штатами. Ждет победы Трампа.
«Путин хочет развалить не только Украину, но и Европейский Союз. Или максимально его ослабить. Отсюда обещания Марин Ле Пен, которая хочет стать французским президентом, не только признать Крым российским, но и провести референдум по выходу Франции из состава ЕС. Если бы Париж принял подобное решение, то этот результат был бы еще более громким событием, чем Brexit. Это могло бы вызвать «эффект домино» в ЕС. Так же оказывается давление на Германию, чтобы Меркель перестала быть канцлером. Она «утомила» Путина тем, что когда-то была преданной спутницей, а сейчас изменила отношение к нему», – резюмировал политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter