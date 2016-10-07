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Павло Правий: Юлія Володимирівна стала на захист агентів Володимира Володмировича

Павло Правий: Юлія Володимирівна стала на захист агентів Володимира Володмировича
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко після звинувачень Президента Петра Порошенка у розвалі країні та розв’язанні війни на Донбасі, поспішила звинуватити владу у терорі проти телеканалу «Інтер», повідомляє replyua.net.

«Для особливо прибитих фетишистів дами з косою нагадую, що власниками телеканалу «Інтер» є Дмитро Фірташ, головний «гаманець» Путіна в Україні, тобто на Діму записані заводи-газети-пароходи, реальним власником яких ї ВВХ, а також Сергій Львочкін, той, що розстрілював Майдан, головний агент впливу Путіна в Україні. Класні друзі у Юлії Володимирівної, правда? Класний патріотизм у Тимошенко, чи не так?», – прокоментував новину український блогер Павло Правий.

За його словами, що ще треба, аби «зомбована Батьківщини» продерла очі і з жахом вигукнула: Юля, як же так?! «Втім, основна маса фанатів білої напівкоролеви мізків не має. У них замість мізків – порожні шлунки, які реагують на примітивні, мов лампочка Павлова подразники: «Любі мої, злочинна влада вам платить малі пенсії, виберіть мене і я вам... Да я вам... Да я...», резюмував блогер.

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