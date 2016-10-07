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Олешко: рейдера и похитителя людей выберут губернатором Киевщины

Олешко: рейдера и похитителя людей выберут губернатором Киевщины
Губернатором Киевской области может стать Константин Бондарев – похититель людей, рейдер, а также известный коррупционер, который связан с Юлией Тимошенко. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Мирослав Олешко. По словам блогера, Киевщина может навсегда остаться под Тимошенко и Бондаревым, примерно также, как в свое время Харьков оказался под керносовским мафиозным кланом.

По словам Олешко, 10 октября пройдет голосование жюри, и Бондарев обязательно попытается его не только подкупить, но и запугать. Киевской области, отмечает блогер, с губернаторами не везло никогда, но сейчас Киевщину ожидают еще более страшные времена, если к власти придет Бондарев. Он себя называет «народным губернатором», и в Украине уже было несколько «народных» - Пономарев, Губарев, Гиркин и все остальные сепары.

Еще одна интересная деталь из биографии Бондарева, пишет блогер, - он близкий друг коррупционера Капюка, мэра Ирпеня, которого обвиняют в выводе из лесного фонда участков земли, на которых потом он проводил незаконные застройки. Бондарев известен тем, что устроил для Тимошенко встречу с Карпюком, а когда того повязали, Тимошенко дала указание уничтожить совместные фотографии с мэром со всех украинских сайтов.

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