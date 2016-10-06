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Пионтковский: Путин продемонстрировал знак отчаяния

Пионтковский: Путин продемонстрировал знак отчаяния
В блоге на Апострофе Андрей Пионтковский пишет о том, что Путин принял решение по плутонию, находясь в состоянии полного отчаяния. Как информирует replyua.net, российский журналист считает, что Путин продемонстрировал все это только с оскорбительной целью, и заявления никак не связаны с тем, что он хочет вести какие-то переговоры.

«Комичный пункт требований о компенсации тех убытков, которые Россия понесла из-за санкций, многого стоит. Возможно, весь этот текст был написан кем-то из администрации, чтобы еще больше усилить комичный эффект, однако, в любом случае, Вашингтон все эти требования проигнорирует», пишет Пионтковский. Он отмечает, что вопрос по плутонию уже не важен ни для России, ни для США, и разговоры ведутся еще с 2000 года, однако сам демонстративный путинский отказ свидетельствует о том, что последуют так называемые психологические последствия.

«Заявление о плутонии является частью российского шантажа, связанного с ядерным оружием, и специалисты, а также руководство Штатов понимают, в чем заключаются причины таких требований. Если говорить о плутонии на широкую публику, она сразу начинает думать именно о ядерном вооружении. И ядерный шантаж – единственное, к чему может прибегнуть российский президент, и он делает это последние два с половиной года – начиная с фильма о Крыме, где Путин рассказывает о приведении ядерных сил в состояние полной готовности», отмечает Пионтковский.

По его словам, шантаж ведется не только по отношению к США, но и по отношению к прибалтийским государствам, по отношению к Украине, и это единственное оставшееся у Путина оружие, с помощью которого он угрожает западным странам. Впрочем, на большую военную операцию в Украине у Путина денег нет, к тому же, он знает, чем для него закончатся такие маневры, пишет журналист. А еще раньше президент РФ заявил, что пора выходить из минских переговоров, и это еще один механизм давления на Запад, и в отношении Меркель и Олланда это давление даже немного сработало. После заявления Путина министр из Франции выступил с ответным заявлением, но оно было безобразным, уверен Пионтковский, но вершиной всех видов российского шантажа, естественно, является ядерное оружие.

Но на этот раз такой вид шантажа больше не сработает, особенно, в отношении Прибалтики. Запад меняет тональность общения с Путиным, и последний раз мировое сообщество заметило изменение тональности на Совбезе ООН, где представители нескольких стран один за другим рассказали о военных преступлениях России, о «государстве-изгое», «о варварстве, а не о борьбе с терроризмом».

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