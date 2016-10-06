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Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер

Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер
Депутати від «Батьківщини» і особисто сама Юлія Володимирівна вимагають продовжити мораторій на продаж сільськогосподарської землі і взагалі провести референдум, аби назавжди заборонити торгувати «народним багатством», передає replyua.net.

«От тільки двох речей не кажуть «батьківщинівці»: по-перше, в жодній країні світу, окрім Північної Кореї, така заборона не діє. А по друге, це зараз Юлія Володимирівна називає продаж землі злочином. А у 2008 році вона підписала меморандум, у якому зобов`язувалася впровадити ринок с/г землі. В обмін на кредити. Тоді це було гарно, правда, Юлія Володимирівна? І кредити тоді брати було патріотично. Це лише зараз влада злочинна, бо збирається виконати те, що ви обіцяли 8 років тому і залучає кредити, правда під утричі менші відсотки, ніж брали ви», – написав блогер Павло Правий у Facebook.

За його словами, українці все пам’ятають. Так само, як знають, що вже зараз земельні олігархи привласнили собі гігантські земельні площі. Орендують паї у бабусь за копійки, роблять собі величезні гешефти та ще й лякають: дивіться, як прийдуть злі іноземці, та як скуплять усю землю! І звідки бабцям знати, що кляті іноземі вже тут! Група «Агропросперіс» (головний інвестор NCH Capital, власник – Джордж Рор) має в Україні 430 тис. гектар орної землі. Офіс компанії знаходиться в самісінькому лігві американського імперіалізму – у хмарочосі на 5-й авеню Нью-Йорку.

І вона така у нас не одна, іноземна компанія. Голландці працюють, німці, французи, данці... От хто знає, що це таке – Чумак Холдінгс Лімітед, 114870, Кіпр, 3026, місто Лімасол, Васілі Міхаліді, 21? А це один громадянин Швеції, Карл Стурен розкинув свої буржуйські тенета по Херсонщині. Знаменита компанія «Чумак», кетчупи якої ви їсте і вермішель якої вам вішають на вуха пристрасні захисники української земельки від хижих пазурів іноземців.

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