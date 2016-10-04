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Киселев: почему Украина не сможет жить по визовому режиму с РФ

Киселев: почему Украина не сможет жить по визовому режиму с РФ
Если власти Украины введут визовый режим с Россией, они поставят в сложное положение огромное число украинских граждан. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Евгений Киселев.

По словам российского журналиста, визовый режим негативно сработает против старшего поколения украинцев, у которых в России живет много родственников. Проблема общения с родителями, братьями, сестрами, бабушками и дедушками только усугубится. Не нужно забывать и об украинцах, пишет Киселев, которые работают в России, и, может быть, кому-то это не очень понравится, но сотни тысяч украинцев продолжают ездить на заработки в РФ, и будут туда ездить, однако, если безвиз отменят, эти люди останутся без средств к существованию.

Журналист отмечает, что украинские власти, прежде чем говорить о визовом режиме с Россией, должны обеспечить своих граждан рабочими местами, а также решить еще одну проблему – воссоединить тысячи семей, которых разделит визовый режим. Также Киселев пишет, что даже визовый режим Украину не спасет от России, поскольку вся граница находится только под контролем РФ, и там расставлены войска и техника.

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