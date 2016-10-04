Павло Казарін: Крим сьогодні – це прототип Росії за останні десятиліття

Як передає replyua.net, український журналіст у своєму блозі для «Крим. Реалії» вважає, що те, що відбувається сьогодні з журналістикою в Криму – майже повний зліпок російської реальності, тільки на прискореному перемотуванні. Те, на що у Москви пішли десятиліття, сталося на півострові за кілька місяців. За цей час перед кожним журналістом була поставлена дилема – отримати заборону на професію або переконати себе в тому, що він охороняє менше зло в ім'я недопущення більшого.
«Наочна ілюстрація подібного – це історія російського журналіста Андрія Норкіна. П'ятнадцять років тому він голосно йшов з телеканалу НТВ, викриваючи тих колег, які «лягли під Кремль». Через п'ятнадцять років він веде на тому ж самому НТВ авторське ток-шоу і проганяє зі студії гостей з України, які сумніваються в кремлівській версії катастрофи «Боїнга» в небі над Донбасом», – розповів Казарін.
Втім, не Норкіним єдиним. У сучасній Росії кожен другий апологет режиму колись належав до того кола людей, яких було прийнято називати надією ліберальної громадської думки. У дев'яності вони вважалися провідниками ліберальних смислів, а в нульові стали головними адвокатами Кремля. І найлегше – це припустити думку, що кожен з них прикидається. Але в тому й особливість, що будь-яка перевірка на поліграфі підтвердить: вони щирі.
«І справа тут не тільки в грошах. Самі по собі вони не подарують спокійний сон і безтурботну впевненість у власній правоті. Хочеться себе поважати, а для цього потрібна переконаність в правильності вибору. Щоб звучати щиро, потрібно вірити в те, що говориш. І в якийсь момент ти починаєш підганяти свої переконання під найвигіднішу ринкову професійну пропозицію. І цей момент – ідеальна ситуація для появи на світ «загітувати агітатора». Вирішити етичне рівняння в «потрібному ключі» досить нескладно. Досить нагадати собі про те, що в світі є менше і більше зло. Задуматися – хто прийде на зміну нинішнім «ВІПам», якщо система почне валитися. Дозволити уяві заповнити образами словесні контури на кшталт «фундаменталістів», «націоналістів» і «русофобів». Уявити себе людиною, яка захищає темне сьогодення від куди більш темного майбутнього», – зазначив журналіст.
І в цей момент для журналіста настає момент істини. Коли треба робити вибір. Коли тобі пропонують носити маску, яка буде камуфлювати принципи, подарує впевненість, що жити без компромісів можуть тільки закоренілі дурні. І ти не підозрюєш ще, що маска стане другою особою. Що це Рубікон, за яким повернення не буде.
На думку Павла Казаріна, кожен журналіст в Росії пройшов через це ще в «нульові», коли влада запропонувала йому рятувати саму себе в ім'я ненастання «темних часів». Журналістам пообіцяли врятувати країну від радикального ісламу. Від геостратегічних ворогів. Від руйнування традицій і деградації цінностей. Від наруги ідеалів, на яких виросли покоління. Корупція чи репресії? Вертикаль влади або війна на околицях колишньої імперії? Недодемократії або народний бунт люмпенізованих мас?
А тепер через це ж проходять представники журналістики в Криму. Тому й не говорять наші колишні колеги про заборону меджлісу і судах над тими, хто залишився вірним Україні. Так само не пишуть про розстріляні російськими силовиками автомобілі на півночі Криму і нестиковки в офіційній версії про прорив української ДРГ. Вважають за краще не помічати підсумків розслідування міжнародної слідчої групи про причини катастрофи «Боїнга» в небі над Донбасом. Запевняють самих себе в справедливості офіційної позиції Москви і обережно лають місцевих чиновників, яких офіційний Сімферополь призначив «козлами відпущення». Найчесніші з них, зберігши здатність до рефлексій, в приватних бесідах будуть виправдовуватися благополуччям своєї сім'ї. Вкажуть на те, що твердість хребта позбавить їх професії, а дітей – засобів до існування. Заявлять про те, що у них «просто не було вибору». Хоча все це – не більше ніж лукавство. Просто тому, що вибір у тебе є завжди. А коли ти говориш про те, що вибору немає – це означає лише те, що альтернатива тобі не підходить. І тому ти просто намагаєшся виключити її з переліку доступних варіантів, підсував Павло Казарін.
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