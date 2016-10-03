Сергій Таран про заяву Путіна: Іскандери вдавилися сміхом

Як передає replyua.net, українські блогери Сергій Таран та Кирило Сазонов прокоментували ініціативу президента РФ Володимира Путіна, який вніс до Держдуми законопроект, в якому містяться вимоги до США. Він вимагає скасувати закон Сергія Магнітського, скасувати всі санкції щодо Росії, а також компенсувати Росії втрати від цих санкцій.
За словами Сергія Тарана, РФ офіційно оголосила про тотальну залежність від західної економіки та технологій, які для неї наскільки важливі, що вона навіть погрожує США шматками невикористаного плутонію, якщо ті не погодяться зняти санкції. «Нинішня московія – китайска «поддєлка» на Радянський союз, який свого часу чхати хотів на санкції і західні технології. Тому, якщо Путін надумає лякати Захід новим протистоянням, замість нової Холодної війни на кілька десятиріч він отримає швидкий геополітичний холодець», – зазначив Сергій Таран.
На думку Кирила Сазонова, Путін остаточно збожеволів розумом і в тому числі. Він би міг ще забажати скоротити чисельність НАТО. Жириновський в шоці, його місце клоуна зайняв інший чоловік. Штати ридають і намагаються зрозуміти, в чому сенс...
Горячая тема: Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter