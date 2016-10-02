Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах почали захищати та виправдовувати Кремль та сепаратистів.
Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав постріл російських військових російською ракетою «Бук-М» по пасажирському літаку «трагічною випадковістю». Тобто, з точки зору Навального, якби ракета російська, з ЗРК «Бук-М», яку росіяни таємно переправили на суверенну територію України, «завалила» б з українського повітряного простору український літак – це було б «нічого». А голландці – це не трагедія, прокоментував Павло Правий.
А от ще одна «опозиціонерка» Ірина Хакамада, яка себе охрестила опозиціонеркою режиму Путіна, щиро засмучена тим, що не вдається домовитися з США, аби ті «натиснули» на Україну, аби Україна в обмін на розумну грошову компенсацію визнала Крим російським.
«Тут я вже асоціацій не підберу ніяких, окрім банального і всім відомого прикладу коли батьки недоросля-«мажора» , якого судять за зґвалтування, щиро сумують і обурюються, що прокурор потіг їхнє чадо до суду, замість «натиснути» на батьків дівчинки і змусити їх забрати заяву в обмін на «грошову компенсацію в розумних межах». Не знаю, чому в мене виникли саме такі асоціації, коли читав про «ініціативи» лідерів російської «демократичної опозиції». От просто перше, що на гадку спало. Сумно все це. Люди досі претендують називатися нашими «братами». А ще сумніше, що знаходяться серед нас ті, хто закликає до пошуку з ними «компромісів» та способу замирення», – резюмував Павло Правий.
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