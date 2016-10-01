Блогер: демагогию о презумпции правоты полицейского развели те, кто не хотят соблюдать законы

Карл Волох, участник Гражданского люстрационного комитета, на своей странице в facebook пишет о том, что сейчас уже на тему «презумпции правоты полицейского» целые исследования пишут, однако складывается стойкое впечатление, что они не понимают о чем речь. Блогер объясняет, почему считает большинство противников введения этой презумпции болтунами и демагогами – об этом передает replyua.net.
Волох отмечает: «Стоит только представить улицу, полностью свободную от автомобилей и пешеходный переход на ней. Если будет гореть красный сигнал светофора, много ли людей будут ждать на тротуаре зеленого света?». Блогер подчеркивает, что очевидно – многое зависит от общества и страны, в которой оно живет. Волох сообщает, что в украинской столице будут ждать зеленого сигнала светофора только половина или меньше того. «Стоит задуматься, сколько людей не пойдут на красный в Германии, Сомали или Пакистане?». Блогер подчеркивает, что дело тут именно в том, как граждане Украины воспринимают презумпцию правоты полицейского исходя из собственного уровня правовой культуры – все становиться вполне очевидным, если вынести при этом этого представителя государства за скобки по поставить вместо него прибор. По его мнению, среди украинцев очень много «гетманов», которые привыкли на свое усмотрение решать, стоит соблюдать закон или нет, даже если закон вполне однозначный.
Блогер пишет: «Все эти разговоры о преждевременности введения этой презумпции и недоверии к полиции существуют лишь для прикрытия незаурядного эгоизма и низкого уровня культуры». Волох резюмирует: «Весь вопрос в конечном итоге сводится к тому, куда нацелены все стремления украинского общества – в сторону порядка, дисциплины, культуры и процветания или анархии».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter