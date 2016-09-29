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Эксперт: где лучше работать – в Украине или за границей?

Эксперт: где лучше работать – в Украине или за границей?
С работой в Украине очень большие проблемы, и даже в долгосрочной перспективе прогнозы многих экспертов, в том числе и Международного валютного фонда, не смотрятся оптимистичными. К примеру, в МВФ дали прогноз, что в 2022 году каждый украинец будет получать в среднем триста долларов, но по европейским меркам это мизерная сума. Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Александр Охрименко. По словам главы Украинского аналитического центра, через несколько лет может случиться и то, что американский доллар обесценится, и 300 долларов станут ниже прожиточного минимума. Такие прогнозы, а также низкая зарплата последние два года и безработица заставляют украинцев уезжать за границу.

Эксперт отмечает, что выезд тысяч украинцев за границу является позитивным фактором для украинской экономик, поскольку в стране сократится уровень безработицы, уменьшится напряжение на рынке труда и работу получат те, кто давно ее искал. Более того, украинцы, уехавшие за границу, продолжают перечислять доллары и евро в нашу страну, тем самым помогая работе валютного рынка. За первые семь месяцев этого года поступило четыре миллиарда долларов валютных переводов, однако это только официальные данные, и на самом деле речь может идти о шести миллиардах. Однако в отъезде наших граждан за границу имеются и негативные моменты, и их намного больше, чем плюсов, считает Охрименко.

Для многих работа за границей становится семейной трагедией, ведь, в основном, за рубеж уезжает кто-то один из семьи, дети растут без должного внимания, в итоге доходит до разводов. Жители других стран часто получают возможность забирать свою семью туда, где они работают, но такой практики в Украине нет. В большинстве случаев наши граждане работают нелегально, и, соответственно, не могут привезти в страну детей и супругов.

Второй негативный фактор еще более устрашающий, отмечает эксперт. По его словам, большинство выезжающих – молодые специалисты, что называется, «мозг» Украины, и они часто остаются за границей навсегда. Утечка мозгов еще более опасна для нашей страны, и нетрудно догадаться, чем это может обернуться через несколько десятилетий, и кто останется в Украине. Если говорить о принятии решения в пользу работы за границей или в Украине, тут уже каждый решает сам, исходя из собственных желаний и потребностей. В задачи руководства Украины входит обеспечение таких условий, чтобы украинцы хотели вернуться на родину.

Также Охрименко напоминает всем тем, кто собирается работать в других странах: в любом государстве существует не только работа, но и безработица. Конкуренция за хорошие места всегда была и будет, поэтому не надо ждать чудес и думать, что ради того, чтобы украинец получил работу, директор крупного предприятия в Германии уволит немца и пожалеет украинца. Хлеб, который зарабатывают гастарбайтеры, всегда давался кровью и потом.

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