Тарас Березовец: При путинском режиме Россия не выдаст виновников сбитого «Боинга»

Как и в случае с преступлениями на Майдане, украинские прокуроры рано или поздно докопаются до правды. Однако не стоит быть наивным и нужно понимать, что привлечение к ответственности всех преступников, которых укрывает снова та же Россия, процесс практически нереальный. По крайней мере, при путинском режиме, считает известный политолог, передает replyua.net.
По его мнению, процесс расследования о сбитом «Боинге» настолько затянулся, что, если бы голландский прокурор Фред Вестербеке, расследующий гибель рейса MH17, работал в Украине, украинские активисты и антикоррупционеры уже написали бы в Еврокомиссию, Госдеп, провели расследование относительно его доходов и собственности.
«Немыслимое дело. Вестербеке целых два года не может довести до ума расследование о сбитом малайзийском авиалайнере. А между тем, скурпулезная работа по поиску фактов и свидетельств продолжается годами. И потому виновные в гибели пассажиров и экипажа «Боинга» будут установлены. При этом голландская прокуратура и общественность не тешит себя иллюзиями, что Россия их выдаст, по крайней мере при путинском режиме», – отметил политолог.
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