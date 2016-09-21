Шевцова: из-за новой Госдумы Кремль окажется на дне

Седьмая Госдума продемонстрирует разрыв – между попытками Путина сохранить стабильность и реальностью России, все глубже погружающейся в кризис. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Лилия Шевцова. По словам российского политолога и доктора исторических наук, парламентская конструкция в РФ полностью заржавела, она абсолютно не отвечает интересам российского общества, однако она могла бы спокойно и дальше ржаветь, если бы Дума не стала революционным фактором. Ее представительство стало фейковым, отмечает политолог, и в обществе нарастает недовольство, и это недовольство люди станут выражать через улицу, и Путин подумал об этом заранее, создав репрессивную систему обороны. Впрочем, должного ответа на волну гнева, которая может произойти совсем скоро, не будет.
Об этом свидетельствует и недавнее событие, в котором оказался замешанным полковник Захарченко, пишет Шевцова. Изъятие миллиардов лучше всего свидетельствует о том, что думские выборы – это ничто по сравнению с российской системой власти. В истории неоднократно подтверждалась железная логика – система уже обречена и никак не сможет себя защитить, если преторианцы обнаруживают желание обогатиться. Российская власть находится в глубочайшем упадке, считает политолог, и даже вновь избранная Госдума с ее подтанцовками уже не спасет ситуацию.
Те, кто вовремя это поймет, приступят к поиску новых объектов лояльности, однако все остальные будут продолжать распихивать деньги по карманам. Большинство партийных и думских лидеров в России поймут, что начинается их самый последний бал перед самым громким уходом, отмечает Шевцова, и этот уход завершится политическим небытием. Может быть, в Госдуму попадут люди, которые хотят ее превратить в площадку для свободных дискуссий, но уже понятно одно – созданная Госдума никогда не поможет Кремлю имитировать то, что он еще жизнеспособный. Новая Госдума потянет Кремль к самому дну, уверена политолог. Сейчас все наблюдают за последними вздохами стабильного российского парламента, о котором так часто говорили.
Этот парламент должен остаться в истории, как образец дискредитации парламентаризма, и те, кто еще хочет продлить свою политическую жизнь, могут изменить функции этого парламента, но только, когда грянет гром. В свое время так поступали украинская Рада, польский сейм и испанские кортесы. Но время мчится очень быстро, и скоро все увидят, как покорная челядь будет обрывать поводки.
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