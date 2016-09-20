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Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины

Евродепутат: выборы на Донбассе должны состояться только на условиях Украины
Три европейских депутата – Ребекка Хармс, Яромир Штетина и Михаэль Бони, – несмотря на рекомендации Европарламента в связи с возможной опасностью не посещать Донбасс, нашли в себе мужество и отправились в прифронтовую Донецкую область, чтобы собственными глазами увидеть все то, во что превратили украинскую землю российские наемники. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, европейские депутаты четко выразили свою позицию относительно будущих выборов в восточном регионе Украины. Вначале Россия должна вывести свои войска с украинской территории и прекратить финансировать наемников; затем Украина восстановит полный контроль над всем участком российско-украинской границы, а также возобновит работу органов власти и самоуправления, и только потом можно будет говорить о выборах на Донбассе. При этом избирательная кампания должна состояться только на условиях украинской стороны.

Напомним, ранее Европарламент не рекомендовал евродепутатам посещать регион Донбасса в связи с возможной угрозой их жизни. На это резко отреагировала представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, назвав такую позицию применением «двойных стандартов» в отношении Украины. Поскольку в свое время Европарламент настаивал на проведении выборов на Донбассе. При этом, по мнению европейцев, никакой угрозы ни для жизни украинских граждан, ни для проведения самих выборов, в регионе нет.

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