Голова НАБУ Артем Ситник перетворюється на «корупційну прокладку» - блогер

Як передає replyua.net, НАБУ розслідувало «справу нардепа Лещенка» і, як і очікувалося Ситник не підвів свого друга і зробив усе, аби максимально прикрити його продажну репутацію, вважає український блогер Павло Правий. Проте очевидно масштаби «зальоту» великого борця з корупцією такі, що навіть голова НАБУ не зміг повністю вибілити дружбана й був змушений визнати якісь дрібні порушення «з ознаками корупційності».
«Особисто мені увесь цей фарс нагадує анекдот про слідчого, Рабіновича та гроші з тумбочки. Відтак, особисто для мене пан Ситник перетворюється на корупційну прокладку. Жодної віри йому – навіть якщо він скаже, що сонце сходить на Сході. І повний ігнор будь-якої політичної сили, в яких випірнуть Ситник та його дружбан Сірожа», – прокоментував новину Павло Правий.
Блогер Богдан Карпенко також висловив здивування з приводу провального розслідування НАБУ. Велика загадка: навіщо топити себе вслід за Лещенком. Спочатку директор НАБУ Артем Ситник не міг зрозуміти, чому до справи такий інтерес. Потім ось ця феєрична конференція. Антикорупційні суди, кажете? Вони будуть працювати теж по системі: своїм - все, чужим – закон, обурюється блогер в Facebook.
«Дуже багато сил затрачено на створення НАБУ, і не для того, щоб керівництво бюро все завалило захистом власних друзів. Коли питали: чому Ситник ігнорує той факт, що члени ЦПК подали брехливі декларації при конкурсі у бюро, ми залишились без відповідей. Коли питали, чому НАБУ відмовилось розслідувати Каська – залишились без відповідей. Тепер запитаю, а хто у прокуратурі вів справу по вимаганні хабара від імені Холодницького, і чи знали члени комісії при вибори прокурора САП за цю справу?», – написав Карпенко у соцмережі.
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