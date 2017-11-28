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Украинские автомобилисты продолжают пересаживаться в электромобили

Украинские автомобилисты продолжают пересаживаться в электромобили
С начала 2017 года на украинском авторынке было продано 2,2 тысячи электромобилей, и это абсолютный рекорд по сравнению с показателями прошлых лет. Как передает НВ Бизнес, данные по реализации электрокаров в Украине предоставили в ассоциации Укравтопром.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобили, работающие исключительно на электротяге, вырос на 227%», - говорится в сообщении ассоциации. Кроме того, украинцы пока предпочитают покупать подержанные электрокары, поскольку новые модели стоят слишком дорого. Доля подержанных электромобилей сейчас достигает 86 процентов от всех реализованных электрокаров на украинском рынке. Чаще всего электромобили приобретали жители Киева – с января по октябрь 528 электромобилей получили киевские номера.

Второе место заняла Харьковская область – там было продано 406 электрокаров. Одесская область замкнула тройку лидеров – удалось реализовать 405 авто с начала текущего года. Самой популярной моделью электрокара в Украине остается Nissan Leaf, также украинцы начали покупать электромобили марки БМВ и Тесла.
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