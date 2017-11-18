Лидером по поставкам авто в Украину стала Германия

Импорт автомобилей в Украину продолжает увеличиваться, и лидерами по поставкам остаются страны Евросоюза, в частности, Германия.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ассоциацию Укравтопром, с начала текущего года поставки авто в Украину возросли на 92 процента, и в сентябре импорт авто на украинский рынок был в два раза больше, чем в сентябре 2016 года. «Всего с начала 2017 года в Украину было поставлено 110 тысяч автомобилей на сумму в полтора миллиарда гривен. Больше всего автомобилей в Украину было ввезено из стран ЕС - 69 600 единиц, что составило более 63% от общего объема импорта легковых автомобилей за 9 месяцев 2017 года», - отметили в ассоциации. Кроме того, на новые авто было потрачено 1,2 миллиарда гривен.
Главным импортером остается Германия – 19,5 тысяч авто с пробегом и 5,5 тысяч новых машин. На долю новых автомобилей в евроимпорте сейчас приходится 44 процента, и, соответственно, 56 процентов – на подержанные автомобили.