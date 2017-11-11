В Украине стали чаще продаваться подержанные авто

За период с января по октябрь текущего года количество проданных подержанных авто в Украине возросло в четыре с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает replyua.net со ссылкой на данные Укравтопрома.
Всего с начала 2017 года в Украине было приобретено около 44 тысяч б/у автомобилей, - все они поставлены на учет. «По сравнению с результатом октября прошлого года количество первичных регистраций автомобилей с пробегом выросло на 78%», - заявили в ассоциации. Также в Укравтопроме подчеркнули, что в общей сложности в октябре этого года было зарегистрировано порядка 13,1 тысячи автомобилей, и из них 5,4 тысячи – это подержанные авто.
Таким образом, доля автотранспорта, бывшего в эксплуатации, в октябре достигла 42 процентов на автомобильном рынке Украины. Самыми продаваемыми автомобилями в нашей стране остаются Фольксваген, Рено, Тойота. Кроме того, в ассоциации добавили, что также резко растут продажи новых автомобилей.