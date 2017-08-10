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Как оценить страховую компанию за 5 минут при покупке полиса ОСАГО?

Как оценить страховую компанию за 5 минут при покупке полиса ОСАГО?
В 2016 году количество рисковых страховых компаний сократилось с 312 до 271, а количество организацией, страхующих жизни клиентов, — с 49 до 39.

1) «Светофор» МТСБУ
С 2011 года МТСБУ оценивает работу компаний, которые продают полисы ОСАГО. Каждый квартал, эти компании отчитываются о результатах работы. На рейтинг, получивший прозвище «светофор», они не могут повлиять. Исключение только одно: добиться лучших результатов, чтобы получить высокие «оценки» в следующем квартале.

Компании оцениваются по трем критериям: общие результаты работы, качество урегулирования убытков и количество жалоб в МТСБУ от автомобилистов. Страховые получают три оценки: зеленый цвет значит «хорошо», желтый — «удовлетворительно», красный — «неудовлетворительно». СК, которые «светят» зеленым цветом по трем критериям, прежде всего, заслуживают внимания автомобилистов. Рейтинг ежеквартально публикуется на сайте www.mtsbu.ua. Упрощенный вариант рейтинга отображает сервис онлайн страхования oh.ua. На этом сайте можно посмотреть рейтинг СК и заказать полис.

2) Рейтинги экспертов
Сайт о страховании www.forinsurer.com регулярно публикует информацию о том, кто и как платит по ОСАГО. На нем можно узнать средний срок урегулирования убытков страховых компаний. Поскольку источником информации выступает статистика МТСБУ, рейтинги «Фориншурер» заслуживают доверия. Нескольких минут хватает, чтобы узнать какие СК быстрее всех урегулируют убытки по ОСАГО, а какие — затягивают выплаты. В рейтингах указывается средний срок урегулирования — показатель не на 100% отображающий положение компаний, но подходящий для сравнения их сервиса. Кроме того, сайт сравнения цен на страховки https://oh.ua/ показывает какие бонусы компании предлагают клиентам: технический ассистанс или доставку в подарок.

3) Отзывы на Facebook
Социальные сети — неисчерпаемый источник мнений по вопросам, которые беспокоят людей. В том числе, конечно же, о надежности страховых компаний. На официальных страницах в Facebook иногда преобладают нелестные комментарии, но не стоит воспринимать это как повод для «отказа» компании. Ведь возмущение стимулирует писать эмоциональные отзывы сильнее, чем удовлетворенность. Учтите, как реагирует компания на негативные отзывы и решает дела недовольных клиентов. И общается ли PR-служба компании с клиентами в Facebook.

4) Отзывы на страховых сайтах
Сайты, посвященные страховому рынку и СК, собирают отзывы их клиентов. Люди высказываются о наболевшем или благодарят за помощь на порталах strahnadzor.ua и ukrstrahovanie.com.ua. Не исключено, что часть опубликованных отзывов — не достоверные, а написанные сотрудниками компании или ее конкурентами. На сайтах выполняется модерация, но не всегда фальшивки выявляются. Посмотрите, какой баланс между позитивными и негативными отзывами. Главное, чтобы не было увеличения недовольных отзывов в текущем году, что можно оценить как тревожный сигнал.
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