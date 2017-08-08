Ввоз в Украину подержанных авто увеличился в пять раз



Количество подержанных автомобилей, ввозимых в Украину, за последнее время возросло ровно в пять раз, и такая тенденция продолжается после того, как ставка акцизного налога на импорт авто в Украину снизилась в 10-20 раз.



Как



В заявлении ведомства говорится о том, что в период с января по июль этого года импорт в Украину поддержанных автомобилей повысился ровно в пять раз. Самой популярной маркой б/у авто в Украине остается Рено – 973 единицы с начала года. На втором месте сейчас Фольксваген с результатом 917 автомобилей, а тройку лидеров замыкает Шкода – с января в Украину было ввезено 632 авто этой марки.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Количество подержанных автомобилей, ввозимых в Украину, за последнее время возросло ровно в пять раз, и такая тенденция продолжается после того, как ставка акцизного налога на импорт авто в Украину снизилась в 10-20 раз.Как информирует replyua.net со ссылкой на UBR, ранее ежемесячно Украина импортировала всего лишь тысячу б/у автомобилей, однако с начала 2017 года их количество возросло уже до 5 тысяч, а по итогам июля был побит рекорд – количество ввезенных подержанных авто возросло до шести тысяч. Такие данные приводятся в Государственной фискальной службе.В заявлении ведомства говорится о том, что в период с января по июль этого года импорт в Украину поддержанных автомобилей повысился ровно в пять раз. Самой популярной маркой б/у авто в Украине остается Рено – 973 единицы с начала года. На втором месте сейчас Фольксваген с результатом 917 автомобилей, а тройку лидеров замыкает Шкода – с января в Украину было ввезено 632 авто этой марки.