В Украине начали штрафовать владельцев нерастаможенных авто

Владельцы иностранных авто, не зарегистрированных в Украине, начали выплачивать крупные штрафы. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Автоцентр, штрафы выписывают за нарушение таможенных правил. В издании отметили, что один из судов Киева наложил штраф на владельца Мерседеса с литовскими номерами.
И сумма штрафа составила 1 миллион 681 тысячу гривен! В суде пояснили, что владелец авто обязан заплатить штраф в размере 300 процентов от неуплаченной суммы таможенных платежей. Отмечается, что автомобиль принадлежит мужчине, проживающем в Черкассах, и еще в конце прошлого года его обязали в ГФС выплатить штраф, однако он оспорил решение, но теперь апелляционный суд встал на сторону ГФС, которая подала апелляцию.
Кроме того, портал сообщает, что еще один крупный штраф был выписан владельцу Ауди с польскими номерами. Ему придется выплатить 443 тысячи гривен.