В Украине растет популярность дизельных автомобилей

В период с января по июнь текущего года на рынке Украины было продано около четырнадцати тысяч новых дизельных автомобилей, и, как сообщает replyua.net со ссылкой на Авто-Консалтинг, показатели продаж возросли на целых 43 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сегменте кроссоверов доля продаж при этом достигает уже 50 процентов, что является абсолютным рекордом. Несмотря на то, что заправить дизельным топливом авто выходит намного дешевле, чем бензином, стоимсть дизельных автомобилей намного превышает цены авто, которые заправляются бензином. Меньше всего дизельных авто на украинском рынке – это марка Субару, на нее приходится чуть больше пяти процентов от общей доли проданных дизельных авто. Верхние строчки рейтинга продаж сейчас занимают такие бренды, как Great Wall, Шевроле, Хонда и Опель.
Среди марок, которые совсем недавно были представлены на рынке только бензиновыми моделями, линейка сильно расширяется, и сейчас рынок завоевывают модели Ниссан, Тойота и Мазда. Нужно отметить, что также в Украине с начала этого года растут продажи электромобилей, которые стоят очень дорого, однако считаются экологически чистыми и экономичными.