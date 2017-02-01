Обзор автомобиля Tesla Model S

Появление автомобилей с электромоторами всколыхнуло рынок не на шутку. Не каждый всерьёз задумывается о том, насколько автомобиль хороший на таком виде «топлива», а зря. Сегодня мы решили опробовать так сказать не простой автомобиль - это знаменитая Tesla Model S. Есть что посмотреть и проверить. Не зря же автомобиль стоит чуть более 140 тыс.долларов. Не каждому по карману такое удовольствие, но при этом это напорядок лучший автомобиль чем тот же все доступный Leaf. От возможности прокатиться на таком автомобиле вряд ли кто-то откажется, мы не исключение.
Как же всё начиналось? В эпоху дороговизны топлива и нешуточного факта того что ресурсы заканчиваются человечество стало на пороге сложного выбора - как сделать альтернативный автомобиль. Мечта о том чтобы поменять всё на корню, не заставила долго ждать своего воплощения. Первопроходцем в этом направление стал американец Илон Маск. Не станем много рассказывать о его тернистом пути, но главное что цель достигнута, а какой ценой неважно. Автомобиль Tesla Model S за кратчайший период времени стала мега популярной, но мало кто знает что бренд основан в далёком 2003 году и попытки переделать обычный автомобиль на электрический велись на базе спорткара Lorus Elise. Для того чтобы чудо воплотить в жизнь помогали многие, особенно большой вклад был со стороны англичан и немцев. Именно поэтому так много общего у нашего сегодняшнего гостя с Mercedes класса «Е». Примером может судить и пневмоподвеска, и управление стеклоподъёмниками на отдельном блоке, да и рычаги переключения скоростей под рулевой колонкой.
Tesla Model S впервые произвела фурор далёком 2009 году, но вот купить машину в личное пользование как серийный смогли только спустя три года, сообщает replyua.net . Как много она смогла подарить своим владельцам?
Относительно внешности споров много, хотя это не Nissan Juke, машина внешне имеет много общего и с японской Mazda и с британским Jaguar. Это неслучайно, ведь внешность всё же разработал легендарный для автомобильного мира человек - Франц фон Хольцхаузен. Так что машину коротко можно охарактеризовать как спортивная и элегантная. Тут прекрасно сочетаются плавность линий кузова с мощными арками и не малым радиусом колёс.
Для того чтобы машина имела оптимальную аэродинамику существует только один тип кузова - фастбек. В салоне первое и наверное единственное что приковывает взгляд это просто огромный дисплей, который по сути управляет всеми функциями автомобиля. Относительно того чем может удивить машина это два багажника - ведь мотора-то нет под капотом!