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Эксперты определили самый популярный автомобиль в Украине

Эксперты определили самый популярный автомобиль в Украине
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Украине семимильными шагами растёт автомобильный рынок. Кроме того, как передаёт replyua.net, вместе с ростом рынка у украинцев кардинально меняются автомобильные предпочтения. Если в 2014-м году самой популярной машиной были бюджетные седаны, то в 2016-м году украинцы «пересели» на кроссоверы.

В процентном выражении рост автомобильного рынка в 2016-м году зафиксирован на отметке в 40,9%. Самой популярной моделью оказались машины Kia Sportage, недавно такую себе приобрёл и глава Национального антикоррупционного бюро Украины, о чём стало известно из его декларации. Известно, что автодилеры уже активно завозят в Украину те модели, которые пользуются повышенным спросом, тогда как бюджетные седаны постепенно покидают рынок.

Напомним, одним из самых популярных автомобилей в Украине в 2014-м году называли ЗАЗ «Сенс». В 2015-м году пальма первенства перешла к Renault Logan, а через год украинцы обратили внимание на модель подороже — Kia Sportage.
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