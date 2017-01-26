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В Польше столкнулись 76 автомобилей, более 30 пострадавших

В Польше столкнулись 76 автомобилей, более 30 пострадавших
Страшная авария произошла близ польского города Петркув-Трыбунальский: столкнулись 76 автомобилей. Как сообщают местные журналисты, инцидент произошёл на трассе возле города в Лодзинском воеводстве утром в четверг. Первое столкновение было зафиксировано в 8.45, однако из-за «эффекта домино» примерно полукилометровый участок данной автодороги через несколько минут был усыпан разбитыми автомобилями.

Как сообщается, первыми столкнулись два грузовика, оба этих автотранспортных средства направлялись в Лодзи. Один из участников этого ДТП врезался в располагавшийся рядом автомобиль, в результате чего машины в радиусе полукилометра начали сталкиваться друг с другом.

Причины столкновения грузовиков в настоящее время не оглашаются. Известно лишь, что в результате массового ДТП одна из машин загорелась — потребовались силы 20 эвакуаторов, 70 пожарников и 100 представителей правоохранительных органов, чтобы сдержать очаг возгорания. Предварительно известно, что в медицинской помощи по итогам столкновения нуждались 32 человека, о степени тяжести их травм не сообщается.
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