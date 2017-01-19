В Украине стремительными темпами увеличивается количество электрокаров

В 2016 году количество электромобилей в Украине увеличилось ровно в четыре раза, и сейчас оно достигает 2593 единиц, информирует replyua.net со ссылкой на портал Electrocars. Согласно данным аналитиков портала, показатель мог бы увеличиться еще на несколько сотен авто, если бы не торможение сертификации летом прошлого года.
По состоянию на конец декабря прошлого года в Украине насчитывалось 884 авто с гибридным двигателем и 1709 электрокаров. Популярность электромобилей в Украине растет уже второй год подряд, и во многих крупных городах стремительно увеличивается и количество зарядных станций. К примеру, только в одном Киеве за двенадцать месяцев количество таких станций возросло с 38 до 136. На втором месте по количеству станций остается Харьков – 93 зарядки.
В настоящий момент число таких станций в Украине составляет 577, а количество скоростных достигло 44 станций, причем годом ранее их в Украине еще не было. На одну зарядную станцию в Украине приходится только четыре электромобиля, и это значит, что даже при стремительном росте продаж электрокаров очередей на заправках в ближайшее время не предвидится.