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В Украине стремительно растут продажи грузовых автомобилей

В Украине стремительно растут продажи грузовых автомобилей
Производство грузовых автомобилей в Украине почти полностью прекратилось, однако продажи грузовиков стремительно растут. Как информирует replyua.net со ссылкой на Авто Консалтинг, в прошлом году продажи грузовиков в нашей стране возросли на 46 процентов, и в общей сложности было продано 2085 единиц.

В списке самых продаваемых моделей сейчас лидируют ГАЗы производства России. На украинском рынке это предприятие увеличило продажи до 16,7 процентов в прошлом году от общего количества проданных грузовиков. Объемы продаж при этом возросли более чем в два раза и достигли 349 штук. На втором месте в 2016 году оказался концерн MAN, который реализовал в Украине 321 автомобиль.

Тройку лидеров замыкает белорусский МАЗ, однако его продажи в Украине упали на 19 процентов и составили только 312 грузовиков. Падение продаж связано с тем, что в Украине начали действовать стандарты Евро-5, а белорусский производитель смог перейти на них только во второй половине 2016 года. Среди иностранных моделей, продажи которых увеличились, эксперты отмечают Мерседес, Рено, Вольво.
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