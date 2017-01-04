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Названы лидеры продаж на авторынке Украины в 2016 году

Названы лидеры продаж на авторынке Украины в 2016 году
За прошлый год в Украине было продано 65,5 тысяч новых авто, и это на 41 процент больше, чем годом ранее. Как передает replyua.net, такие данные были предоставлены Укравтопромом. Лидером продаж на авторынке нашей страны стал автомобиль KIA Sportage, однако лидерство по общему количеству проданных авто по-прежнему принадлежит бренду Тойота.

По словам экспертов, положительная динамика по продажам была зафиксирована на протяжении всего 2016 года, однако пик продаж новых автомобилей пришелся на последние месяцы ушедшего года. Кроме того, либерализация импорта поддержанных авто никак не отразилась на продажах новых авто. Продажи росли как на первичном, так и на вторичном рынке. Продажи авто марки Тойота возросли на 56 процентов по сравнению с показателями 2015 года. Всего было продано 7 668 авто. Также в числе лидеров продаж оказался бренд Рено – было продано 6389 авто.

На третьем месте по продажам в Украине оказалась марка Фольксваген – 5001 авто, что на 117 процентов больше, чем годом ранее. Отрицательная динамика продаж только у отечественного ЗАЗ, отметили эксперты. В десятке лидеров по продажам также оказались марки БМВ, Хендай, Ниссан, Форд, КИА, Шкода.
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