Надежная защита вашего автомобиля от угона

Случаи угона автомобилей сегодня встречаются, увы, нередко, хотя, казалось бы, мы живем в относительно спокойное время, да и сигнализация на нашем транспортном средстве ставится не просто так.
Тем не менее, опытные угонщики знают множество способов открыть ваш автомобиль, уехать, надежно его спрятать от посторонних глаз а, затем, запросто его продать, возможно, даже не в рабочем состоянии, а по запчастям. Ситуация более, чем неприятная. Тем более, что многие идут к мечте о покупке автомобиля долгие годы, и поэтому угон может стать настоящей трагедией. Вот поэтому на сегодняшний день следует устанавливать на свои транспортные средства такие устройства, которые обеспечат вас повышенной защитой от угона, и подарят вам спокойный сон, даже если вы оставляете свою машину в самом неспокойном районе.
GPS-маяк — и угонщик далеко не уедет
Даже если так случится, что грабитель вскроет ваш автомобиль, то это еще не означает, что все потеряно. Имея в своем транспортном средстве GPS-маяк, вы гораздо быстрее, чем правоохранительные органы узнаете, в каком направлении движется ваша машина и где, собственно, угонщик решил ее спрятать. GPS-маяк (он же трекер) будет непрерывно мониторить не только местоположение автомобиля, но и покажет вам, с какой скоростью он движется. Так что вы запросто можете отследить весь маршрут, и передать все полученные от трекера данные полиции.
К слову, довольно часто такие «маячки» ставят не только на транспортные средства. Например, с их помощью можно следить за перемещением своего маленького ребенка, чтобы понимать, как он дошел в школу и куда отправился после занятий. Также их дают пожилым людям, которые могут страдать потерей памяти. GPS-маяк имеет очень компактные размеры и простое управление, помимо прочего, он долговечен, и рассчитан на несколько лет эксплуатации.
Спутниковая система безопасности — ваш самый надежный охранник
Помимо GPS-маяка существует также спутниковая система безопасности Benish Guard, которая сегодня получила такое звание как — лучшая GPS автосигнализация в Киеве. И, к слову, неспроста. Данная система непрерывно контролирует состояние вашего транспортного средства, и, в случае тех или иных странностей, происходящих с машиной, передает сигнал в специальный диспетчерский центр.
Таким образом, что бы ни произошло с автомобилем, находитесь вы в нем в данный момент или нет, в случае любой внештатной ситуации за вами следит диспетчер, который при необходимости заблокирует движение авто, вызовет эвакуатор, скорую помощь, полицию и т.п.